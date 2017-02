Pichação sob... controle?

Valorizando os cidadãos e as cidadãs que cumprem com a responsabilidade social de manter os seus lotes limpos, a Prefeitura de Jataí oferece descontos e, até mesmo, a isenção do IPTU desses terrenos.





Para receber o benefício, o contribuinte ou a contribuinte precisa ser proprietário(a) de apenas um lote, e este deve ser mantido limpo durante todo o ano. O procedimento é bem simples!Basta ir à prefeitura, preencher um requerimento de revisão da alíquota do IPTU e aguardar a fiscalização da limpeza pelo município. Daí, a prefeitura emitirá um novo carnê com o valor reduzido a ser pago.





Para terreno em local pavimentado, a alíquota pode cair pela metade. Terreno em local sem pavimentação e maior que 360m² tem o IPTU reduzido em até 25%. Já lote menor de 360m² em locais sem pavimentação pode receber a isenção total do imposto.





Atenção, imóveis que estejam enquadrados na progressividade do IPTU no tempo não podem gozar dos benefícios apresentados.