Carros no Brasil devem começar a mudar suas placas

CONCURSO PÚBLICO

Divulgada a lista final das inscrições homologadas no concurso da prefeitura de Jataí





O Núcleo de Seleção da Universidade Federal de Goiás (UFG), responsável pela realização do concurso público da prefeitura de Jataí para os cargos de procurador jurídico e guarda civil municipal, divulgou nesta terça-feira, 21, a lista final e oficial das inscrições homologadas, por meio do número de inscrição, do nome do candidato e pela opção de concorrência.